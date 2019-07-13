英前外相約翰遜答非所問　難逃關貿總協定盲點

英國保守黨黨魁之爭進入白熱化階段，英國前外交大臣約翰遜（Boris Johnson）7月12日接受英國廣播公司（BBC）採訪，強調「硬脱歐」的情況下，《關貿總協定》（GATT）的相關條款，可以令英國的自由貿易不受影響。主持人尼爾（Andrew Neil）隨後提出疑問，惟約翰遜避重就輕，甚至答非所問。

英國前外相約翰遜接受英國廣播公司節目主持人訪問，就英國能否在無協議脱歐仍能與歐盟國家自由貿易熱烈討論（圖源：AP）

約翰遜接受訪談時強調，如果英國出現無協議脱歐，可以根據《關貿總協定》第24條第5項（b）款，與歐盟達成貿易協議，繼續保持自由貿易。此言引發主持人尼爾的疑問，不過，約翰遜避重就輕，卻最終未能回答尼爾的問題。

主持人挑戰GATT盲點

尼爾向約翰遜提問，會如何處理《關貿總協定》第5（b）條款。約翰遜則立即打斷，接連要求尼爾糾正錯誤的説辭，準確説出條款的名稱「第24條第5項（b）款」。

尼爾隨後提出新問題，問及會如何處理第5項（c）款時，約翰遜卻未理會，再度強調自己完全相信第5項（b）款。當尼爾詢問是否知道第5項（c）款時，約翰遜直言「不知道」（No）。

避談對達羅克的表態

約翰遜在BBC節目中，否認自己是英國駐美大使達羅克（Kim Darroch）辭職的導火線。

達羅克因機密外交電文洩露事件，於10日宣佈辭職。尼爾質疑，為何約翰遜在9日的電視辯論中，未支持英國駐美大使。不過，約翰遜否認自己對達羅克的影響，稱11日與達羅克對話，指對方並未收看9日的電視辯論，並反復強調自己支持所有公民對政治事務抒發己見的權利，避談不支持達羅克的原因。

（英國廣播公司）