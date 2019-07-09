【英國脫歐】約翰遜侯俊偉辯論　同時就脫歐問題展現決心

英國首相選戰進入最後階段，前外相約翰遜（Boris Johnson）與現任外相侯俊偉（Jeremy Hunt）決一高下。二人周一（8日）出席英國《電訊報》（Telegraph）論壇時，均就英國脫歐問題展現自己的決心，希望得到保守黨黨員支持。

約翰遜及侯俊偉在多個問題上針鋒相對，當中最受關注的仍是二人在英國脫歐問題的表態。不少分析均相信，脫歐立場將會左右他們能否爭取黨員信心，成為今次選戰的分野。

現年55歲的約翰遜被視為「脫歐大旗手」，堅持英國必須在2019年10月底前脫歐。他周一在論壇上揚言，如果成功入主唐寧街10號，將恢復英國的「魔力」，又笑指若無法如期在10月底前脫歐，保守黨成員會將他斬開。

一向被視為脫歐立場較溫和的侯俊偉，則試圖展現強硬一面，在論壇中指自己是一個強硬的談判者，而不是「友善的人」（Mr Nice Guy）。他又批評僅僅為滿足10月31日這個期限而搞亂一切，是愚蠢的決定。

目前的民調均顯示，約翰遜在是次選舉有領先優勢。《電訊報》周一公布委託ComRes的民意調查亦顯示​，受訪者相信侯俊偉是一個較好的首相人選，但對於保守黨及脫歐而言，約翰遜則是一個較佳領袖。

保守黨目前已向全國約16萬黨員寄出選票，投票會在7月22日截止，並會在翌日（23日）公布結果。

（綜合報道）