韓日就貿易磋商表態不一　韓媒：日本連應對態度都學美國

對於7月12日舉行的韓日會議，日方稱這只是一次説明會，並且韓方並未提出撤回限制措施的要求，韓方則否認這一説法。此外，原計劃有望舉行的韓日外交部局長級會議也未舉行。即使美國加入調解，日本依舊不願考慮與韓國討論取消限制措施。

日韓矛盾不斷升級。圖為韓國總統文在寅出席二十國集團大阪峯會時的情形（VCG）

韓聯社7月13日報道，韓國產業通商資源部貿易安全科長全燦秀（音譯）及東北亞通商科長韓哲錫（音譯）於13日表示，已向日本方面充分表達要求其取消限制對韓國出口產品等相關問題的立場。

日韓兩國7月12日在日本經濟產業省內召開工作級別會議，這是兩國首次就日本製裁韓國措施一事舉行會議。日本內閣官房長官菅義偉稱，「只是為了確認事實，並未與韓方（帶有談判性質的）磋商」。同時，菅義偉強調，「韓方並未要求撤回加強出口限制的要求」，並將雙邊會議評價為「説明會」。

但韓方兩名官員否認這個説法。全燦秀表示，「日方表示韓國政府同意此次會議只是單純的説明會，但這明顯與事實不符」。全燦秀堅持，韓方將此次會議看作是「未解決問題而舉行的會晤」，並透露稱「日方僅用30分鐘時間對韓方進行説明，此後雙方進行了4個小時以上的爭論」。

報道稱，可以看出，雙方在日本限制出口韓國一事上的激烈交鋒，日韓間緊張關係不斷升級。在日韓矛盾激化的背景下，雙方曾計劃定期舉行的外交部局長級會議也「泡湯」了。

韓國《朝鮮日報》7月13日報道，7月11日前往日本的韓國外交部亞太局長金正漢（音譯）並未同日本方面的對等部門，即外務省亞洲大洋洲局長金山憲治舉行會晤便返回韓國。

韓國政府本希望通過此次局長級協商，再次向日方説明對韓國出口限制措施的不正當性，並尋求早日解決問題，但日方的反應十分消極。

《朝鮮日報》稱，韓國政府為解決這個問題絞盡腦汁，甚至尋求美國的幫助。美方則在7月11日打破此前一直保持的沉默，強調「美國及國務院為追求加強美、韓、日三國間關係的方案願意做一切能做的事」，並且有意推動美、韓、日三方高層舉行磋商，但日本依舊不予迴應，這種態度與此前美國面對日韓矛盾的態度十分相似。兩國各持己見的態度恐令事態進一步升級。