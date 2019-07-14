紐約曼哈頓大停電　時報廣場大熒幕漆黑一片　地鐵服務受阻

美國紐約曼哈頓（Manhattan ）當地時間7月13日晚上發生大停電，著名地標時報廣場（Times Square）的大熒幕漆黑一片，大量商店和部份地鐵服務受影響。

紐約曼哈頓大停電：紐約7月13日當地時間約晚上7時有變壓器起火，引發大停電，部份地鐵站無電力供應而要關閉。（美聯社）

紐約市消防部門指，相信是西第64街（West 64th Street）和西區大道（West End Avenue）變壓器起火導致停電。停電範圍包括時報廣場至第72街和百老匯（Broadway）一帶，合計30個街區。

紐約愛迪生聯合公司（Con Edison）表示，約有3萬用户未有電力供應，高峯期有6.1萬用户受影響，主要集中於曼哈頓中城和上西區。公司正努力恢復曼哈頓上西區的供電，估計大部份用户的供電將於午夜時恢復。

停電導致洛克菲勒中心（Rockefeller Center）的交通燈未能如常運作。百老匯當晚演出的部份音樂劇場次亦要取消。有市民因停電受困於電梯和地鐵車廂。

紐約大都會交通局（Metropolitan Transportation Authority）指，有「許多地鐵線長時間延誤」，多個地鐵站停電，列車不停有關車站，並建議民眾避免搭乘地鐵。

今次大停電適逄1977年紐約大停電42週年，當年事件導致紐約市大部份區域都沒有電力可用。

（美聯社／中央社）