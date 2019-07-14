馬來西亞沒收中石油資金　涉款約19億元

新加坡《海峽時報》（The Straits Times）上週六（13日）引述消息人士報道，馬來西亞因2018年一個由中國石油分公司承建管道項目暫停，7月較早時曾單方面指示滙豐銀行，將逾10億令吉（約19億港元）從該公司户口，轉移至由財政部擁有的能源企業的户口。中石油表示一直遵守馬來西亞法律，並對事件感到困惑。

報道引述消息人士指，馬來西亞政府月初指示銀行將中石油分公司、中國石油天然氣管道工程有限公司（China Petroleum Pipeline Engineering Co., Ltd.）一筆資金，轉移到該國財政部全資擁有的蘇裏亞戰略能源公司（Suria Strategic Energy Resources，SSER）。報道指，事件在當地前所未見。

中石油分公司證實事件，指出他們一直牢牢遵守當地法律，對馬來西亞在沒有知會便單方面轉移資金一事感到困惑。公司表示希望能與馬來西亞方面以友好的方式解決，並會在深入調查後採取適當措施維護權益。馬來西亞滙豐銀行分行沒有評論報道，指客户資料屬於機密。

報道指，中石油與SSER曾有兩項石油管道鋪設合約，價值94億令吉（約178億港元）。惟馬來西亞財政部長林冠英2018年6月指工程僅完成13%，但政府已支付84億令吉（約160億港元）。最終項目工程、採購及施工等合約於同年8月已終止。中石油分公司曾表示，將與馬來西亞商討取消項目的賠償。