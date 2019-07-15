特朗普屢次抨擊奧巴馬政策　只是「為反而反」？

英國前駐美大使外交電文中風波持續，最新披露的內容提到大使認為，美國總統特朗普（Donald Trump）退出《伊朗核協議》（JCPOA）只是為了惹怒前總統奧巴馬（Barack Obama）。 特朗普自上任以來，屢屢抨擊奧巴馬時期的政策，不論是伊朗、移民和貿易範疇，也曾被特朗普貶得一文不值。惟美國媒體翻查紀錄發現，特朗普的批評和言論不盡不實，甚至只是「為反而反」。

伊朗

特朗普批評奧巴馬任內與德黑蘭政府達成的「絕望和可怕」的《伊朗核協議》，稱美國「給伊朗1500億美元，以及18億美元現金！」他稱伊朗本身陷於大麻煩之中，但奧巴馬將他們拯救出來，並讓他們擁有核武。

惟特朗普口中的1500億美元其實是指達成協議後，伊朗能夠拿回在海外被凍結的資產總值，而美國財政部實際上並沒有批出任何款項。

至於18億美元現金則牽涉1970年代美伊的軍火交易。當時親美的伊朗政府以4億美元向華府購入軍備，但由於該政權1979年被伊斯蘭革命推翻，伊朗遂與美國斷交，導致該批軍備從未交付。美伊兩國的人民、企業及政府都互相欠債，這些複雜的問題在數十年間經法庭裁決與仲裁後，伊朗後來甚至還向美國公民和企業支付了逾25億美元的和解費。當奧巴馬政府與伊朗2015年達成協議後，前者同意為1970年代購買軍備合約未能履行一事，向伊朗支付4億美元本金和13億美元利息。

特朗普政策：特朗普2018年5月退出由奧巴馬政府達成的《伊朗核協議》。在近日的英國駐美大使外交電文風波中，大使稱特朗普只是為了惹怒奧巴馬而決定退出協議。（法新社）

移民

移民政策一直是特朗普批評奧巴馬的「王牌」之一。他上週四（11日）受訪時提及在美墨邊境移民，聲稱奧巴馬實行了隔離政策，又指自己是令移民家庭「團聚」的那個人。然而特朗普任內推行的「零容忍」政策，正正才是導致移民家庭骨肉分離的原因。

零容忍政策是指，美國執法部門會刑事檢控非法橫越美國邊界的成年移民，這意味他們會被拘留，同行子女將被迫與家人分離。在奧巴馬時代，除非非法入境移民有犯罪紀錄，當局一般只會採取民事驅逐程序將他們趕離美國，過程不涉及分離家庭成員。

在公眾反對和法院頒令下，特朗普才決定暫停零容忍政策。現時入境官員可能會在某些情況下將孩子帶離父母身邊，例如家長涉及嚴重刑事指控，或者是基於移民兒童健康、福利或醫療的憂慮等。

特朗普政策：特朗普聲稱奧巴馬對美墨邊境的移民實行了分離政策，但他任內一度推行的「零容忍」政策才是導致移民家庭「骨肉分離」的主因。（路透社）

貿易

特朗普政府與加拿大和墨西哥政府達成《美墨加貿易協議》（USMCA），取代原有的《北美自由貿易協定》（NAFTA）。他稱，USMCA將會是史上最大的貿易協議，更指涉及的貿易額將遠遠高於第二大的貿易協議。不過單從協議參與國的數目來看，已可見特朗普所謂的「史上最大」其實只是自吹自擂。

回顧貿易協議歷史，有很多協議的規模也比USMCA大得多。以奧巴馬時期簽署《跨太平洋夥件關係協定》（TPP）為例，參與的國家除了美墨加3國外，還包括日本以及其餘8個環太平洋國家；而早在1994年，全球123個國家簽署《關税與貿易總協定》（GATT），不但創建了世界貿易組織（WTO），創始成員國更佔當時全球約90%的經濟產出，USMCA可謂相形見拙。

特朗普雖然經常説關税有利於美國以及該國企業，但他發表的關税言論其實也不盡不實。例如他曾建議由中國支付關税，但事實是進入美國國庫的關税，大多是由美國企業和消費者支付，並且主要在美國國內徵收。

（綜合報道）