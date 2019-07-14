特朗普要驅趕非法移民　美幾位市長表明不配合

美國總統特朗普7月12日確認要在至少10個城市拘捕逾2000名非法移民，並將他們遣送回國。此舉除引起移民羣體反對，包括三藩市、芝加哥及候斯頓等市長也表態，稱不會協助執法部門拘捕他們。華府與地方政府在移民問題嚴重對立的情況，由此可見一斑。

美國總統特朗普自上任後致力打擊非法移民入境及逗留，即使被法院判決推翻其行政命令都無阻其決心。圖為華府在佛羅裏達州設立的一個庇護中心，專門收容沒有家長或成人陪同的非法移民兒童（圖源：AP）

特朗普（Donald Trump）本擬6月實施有關措施，但因國會修法與相關規則制訂而推遲。美國入境和海關執法局（ICE）宣佈，將在亞特蘭大、芝加哥、洛杉磯及三藩市等至少10個大城市開始，逮捕約2000名非法移民。他們大多是近期抵美，且大部分都沒有犯罪紀錄的。移民法庭最近已裁定他們須被遣返回國，但他們還沒離境。

除了新奧爾良因正受颶風吹襲而行動暫緩外，三藩市市長布里德（London Breed）則表明執法人員要驅趕該市移民，得先過她這一關；芝加哥市場萊特富特（Lori Lightfoot）稱已跟該市警方確定，他們不參與拘捕行動；候斯頓市長特納（Sylvester Turner）也説不會這樣做。他還鼓勵那些面對ICE人員的人致電該市成立的移民權益熱線；丹佛市長漢考克（Michael Hancock）説當局不會協助拘捕移民，當局並已成位一個法律基金，用於協助移民避免遞解出境的命運，讓他們跟家人繼續一起。

美國政府決定搜捕非法移民的做法在國內引發爭議，多個城市的公民及移民服務局（USCIS）門外都有人示威。丹佛、芝加哥、洛杉磯跟紐約都有大型抗議活動。