美國土安全部要求向美墨邊境增兵應對非法移民

美國國防部周一（8日）表示，國土安全部（Department of Homeland Security）已要求他們批准從德州國民警衛隊（National Guard）增派1000名士兵，為海關與邊境保護局（Customs and Border Protection，CBP）在美墨邊境執法提供協助，以應對非法移民危機。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，這個申請在上周三（3日）提出，暫時未獲批准。

國防部發言人米切爾（Chris Mitchell）表示，有關申請是想為海關與邊境保護局管理的移民臨時拘留所、埃爾帕索（El Paso）與拉雷多（Laredo）的入境口岸與機場增加援助。

該部門指出，德州州長阿布特（Greg Abbott）已同意徵用國民警衛隊來支持部門執法。

海關和邊境保護局專員麥卡利南（Kevin McAleenan）3月27日表示，移民管制能力已達至「極限」，前往邊境尋求庇護的移民家庭數目卻逐月刷新歷史高位。

中美洲移民潮：中美洲移民在墨西哥蒂華納（Tijuana）嘗試爬越美墨邊境圍欄。（法新社）

邊防巡邏隊有數據顯示，美國2018年10月至2019年5月期間，在里奧格蘭徳山谷（Rio Grande Valley）一帶拘留22.3萬人，較2018年同期增長124%。

目前，有約2900名軍人與2000名國民警衛隊成員在邊境地區執勤。國防部2019年4月稱，或增派約320名士兵至南部邊境。

美國總統特朗普在中美洲非法移民大軍壓境之下大打反移民牌。他曾在2018年10月22日揚言，會開始削減對中美洲國家數以千萬美元計的援助。

現在讓非法移民居住的臨時移民拘留中心被指環境惡劣，位於德州克林茨韋爾（Clint）一個拘留中心（Migrant Detention Center）裏面，兒童衣服骯髒，移民們甚至要飲用廁所水。

The showers at Clint Border Patrol Station. pic.twitter.com/z0ATi67q1i — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) July 2, 2019

（綜合報道）