英媒：約翰遜擬當選首相後兩個月內訪美　展開貿易談判

英國前外相約翰遜（Boris Johnson）有望當選成為下任首相，《泰晤士報》7月14日引述其盟友稱，約翰遜一旦上任，他期望於兩個月內出訪美國，與美國總統特朗普（Donald Trump）商討「後脱歐時代」的貿易協議。

報道引述約翰遜的一名盟友稱，整件事的關鍵在於美國，指出如果英國跟美國達成貿易協議，英國將能夠很快在市場上達成其他協議，並且會鼓勵其他國家意識到英國想要的是生意。

報道引述其盟友稱，如果約翰遜7月24日成為首相，他將會在兩個月內與特朗普會面。他們正考慮9月17日聯合國大會召開左右的日子順道進行官方訪問，但亦相信可能會在更早的日子展開訪問。

報道稱，按照約翰遜團隊的計劃，他尋求在10月31日脱歐期限前，能夠與美國在「一種範圍」的商品內達成有限度協議；他與特朗普也將會為一份完全成熟的協議訂立廣泛的大綱。消息人士稱，「我們毫無疑問會在31日脱離歐盟的一刻，應該能夠與美國達成某種安排」。

報道又引述一名盟友稱，若約翰遜當選，他將會在數日內會見法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和德國總理默克爾（Angela Merkel），但他們仍在討論應該先到訪哪一個國家。

（路透社）