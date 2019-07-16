日韓磨擦影響漸現　韓國赴日旅行團旅客減近半

日本實施出口限制，在韓國掀起反日浪潮。由網民發起的取消日本旅行運動，正逐漸打擊日韓觀光業市場。除有旅行社表示有更多的人臨時取消行程外，更有航空公司取消包機，或減少來往日本次數。

韓國陸續取消訪日旅行團，或會減少依賴韓國旅客的二、三線城市觀光業收入，衝擊當地經濟。（圖源：Getty Images）

《韓國時報》報道，7月1至9日韓國各大旅行社取消訪日團比率平均為63%，其中最高一間達到八成。有旅行社原定安排7,537人訪日，結果有5,706人取消。

旅行業界人士表示，日本因全年適宜旅行，韓國全年都有旅行團出發日本。但現時取消旅程的情況，比日本發生如地震災難時的數字更嚴重：「自日本宣佈限制出口後，陸續有旅客表示取消旅行，同時報名參加訪日旅行團人數亦有所減少。」

以韓國最大旅行社HanaTour為例，夏季平均每天會有約1100人預訂訪日旅行產品，現在跌至600至700人；ModeTour亦由每天1000人降至500人。

旅客減少可打擊二、三線城市經濟

儘管韓國旅客前往日本消費比例並非最高，但因韓國旅客會特意挑選前往鄉郊地區，成為部分二、三線城市的旅客主要來源。有分析指若韓國旅客大減，會對日本當地經濟造成一定影響。

韓國快運航空（Korea Express Air）11日宣佈，因旅行團減少關係，取消3班13至25日來往首爾至出雲機場包機。就包機集中接載訪韓旅行團航班，縣政府為吸引訪日旅客，協助支付飛機的着陸費及宣傳費用。

日本《每日新聞》報道指，6月包機幾乎全部滿座，但自7月日本宣佈出口限制後，大量機位被取消。

（綜合報道）