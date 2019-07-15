侯俊偉赴歐挽救　稱伊朗核協議未死

英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）7月15日前往比利時布魯塞爾，與歐盟官員會面，商討《伊朗核協議》問題。他尋求與法國和德國合作，鼓勵伊朗遵守協議。惟伊朗方面仍威脅會回到核協議前的狀態。

侯俊偉表示《伊朗核協議》未死，他説這裏有一扇小窗户讓協議存活，正尋求方法保留它。他又指出，英國與美國是盟友，但不同意後者的伊朗政策。

侯俊偉提到，中東是世界上其中一個最不穩定的地區，但假如各方都擁有核武，這將代表人類的存在威脅，他強調會盡所能阻止這個情況發生。他表示，英國會與法德兩國展示領導能力，努力維持核協議，並鼓勵伊朗重返恢復遵守協議。

惟伊朗國營伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，伊朗原子能組織（AEOI）發言人卡邁勒萬德（Behrouz Kamalvandi）表示，除非歐洲國家履行義務，否則伊朗將會回到簽署核協議前的狀態。

伊朗核協議：英國7月4日於海外屬地直布羅陀對開海域，扣查一艘伊朗運油輪，指運油輪涉嫌違反歐盟制裁令，將石油運往敍利亞。（路透社）

英法德3國發表聯合聲明，表示是時候負責任地行動，並尋求讓局勢緊張停止升級的方法以及恢復對話。聲明亦表示，3國因最近在波斯灣的事件而深陷困境，並且擔憂美國制裁和伊朗決定不再履行重要承諾下，令協議進一步破裂。

侯俊偉與伊朗外長扎裏夫（Mohammad Javad Zarif）13日通電，稱英國可有條件地釋放在直布羅陀被扣押的伊朗油輪。惟扎裏夫態度強硬，形容英方扣押油輪是「海盜的行為」。

（綜合報道）