美對土耳其購買S400備下三套制裁方案　俄媒：雙方可能斷交

美媒透露美國方面正就土耳其購買俄羅斯S-400一事醖釀對土製裁，俄專家認為，若美國實施嚴厲制裁，美土存在斷交可能性。

綜合媒體7月15日報道，土耳其國防部7月14日宣佈，第六架載有俄S-400導彈系統的飛機於當地時間7月14日抵達土耳其首都安卡拉附近的穆爾特德空軍基地。

土耳其國防部還在一份聲明中表示，相關武裝備的交付工作還將繼續。

對於土耳其不顧美國威脅執意購買俄羅斯S-400導彈，《洛杉磯時報》稱，購買S-400的決定可能標誌着安卡拉和華盛頓之間近70年軍事合作的結束。購買與北約系統不兼容的俄羅斯導彈，安卡拉無疑把北約的凝聚力置於危險狀態。

法國廣播電台刊文稱，土耳其對於北約還是俄羅斯，必須做出選擇。

在美國先前多次威脅制裁的背景下，土耳其堅持從俄羅斯購買S-400系統，恐難免遭到美國製裁。

美國彭博社消息稱，美國政府正在三套不同的制裁方案中選擇最合適的。

但消息人士沒有具體説明制裁措施將有哪些、會影響哪些領域。這些制裁措施應直接由美國總統批准。

彭博社還強調，華盛頓打算在近期宣佈計劃採取的限制性措施。

此前，美國多名參議員呼籲特朗普（Donald Trump）對土耳其實施制裁，同時還要求取消對土耳其出售F-35戰鬥機的計劃。

今日俄羅斯衞星通訊社14日報道，美利堅大學莫斯科分校校長洛贊斯基（Edward Lozansky）認為，如果美國對土耳其採取制裁，將是前所未有的舉措。土耳其軍隊的能力、裝備及人數對北約很重要，如果美國實施制裁，這可能導致北約內部出現危機。

俄新社14日引用俄阿拉伯問題專家別列尼卡婭（Marianna Belenkaya）的話稱，如果美國對土耳其實施嚴厲制裁，不排除雙方斷交的可能性。但雙方都不希望出現這樣的結果。

專家表示，與華盛頓保持良好關係是土耳其金融和經濟穩定的保證。同時，與土耳其關係破裂將損害美國在中東的利益，將使土耳其完全投入俄羅斯懷抱，這也是美國不希望看到的。

不過也有分析指出，儘管儘管土耳其從俄羅斯購買S-400系統已構成美國實施制裁的條件，但考慮到多種因素，美國可能會盡可能選擇較為温和的方式。

《華盛頓郵報》稱，有關土耳其採購S-400引發的爭端讓美國處於一種不舒服的境地，但與此同時，它又依賴土耳其作為該地區的重要夥伴，土與伊拉克、伊朗和敍利亞接壤，具有重要的戰略地位。