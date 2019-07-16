特朗普回應民主黨議員批評：如不滿可以離開

美國總統特朗普（Donald Trump）週日（14日）在網上批評多名民主黨國會議員，叫她們「滾回祖家」，結果惹來批評。他週一（15日）再為此作出回應，指自己懶理批評，更稱如果這些議員討厭美國，可以選擇離開。

特朗普週一在白宮出席活動時表示，對於外界批評自己言論涉種族歧視，他一點都不在乎，並認為「如果有人對國家感到不滿，又或者不想留在這個國家，他們應該離開。」

民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）稱該黨會提出譴責特朗普恐外的言論，但未知何時表決。不過有關議員勢令共和黨議員陷於兩難局面，他們需要在支持特朗普的言論或向對方投下不信任票之間作出選擇，不過後者或可能令共和黨流失大批保守勢力的支持。

至今只有為數不多的共和黨成員公開批評特朗普的言論，但包括參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）及眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）都未有表態。

另外曾遭特朗普批評的英國首相文翠珊（Theresa May）認為對方言論不可接受，而兩位首相候選人，前外相約翰遜（Boris Johnson）及現任外相侯俊偉（Jeremy Hunt）都認為特朗普的言論不恰當，但他們都沒有以「種族主義者」形容對方。

（綜合報道）