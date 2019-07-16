特朗普稱中國急着想達成協議 姆努欽拆台：兩邊都想

中國經濟半年數據7月15日出爐，數據顯示中國第二季度的GDP增速為6.2%，降至27年來新低。美國方面認為中國急着達成協議，但是事實恐非如此。

美國總統特朗普（Donald Trump）7月15日在社交網絡推特（Twitter）上説，中國第二季度的GDP增長速度是27年來新低。美國的關税起到了重要作用，使得很多公司離開中國避税。

特朗普還説，成千上萬的公司正在離開中國。這就是為什麼中國想要同美國達成協議，期望自己當初沒有破壞最初的協議。

但是美財長姆努欽（Steven Mnuchin）15日在白宮的一次記者會上説：「我認為兩國的領導人都想盡快達成一份協議。」他還説，中美官員本週將再次通話。

與此同時，中國官媒《環球時報》16日在題為《中國扛得住耗得起，美方看明白了嗎》的社評中稱，美方這麼快就對中國GDP增速繼續放緩發出誇張的評論，首先傳遞出的信號是，華盛頓對貿易戰久拖不決很着急。他們在密切關注中國方面的每一個動向，希望從中發現「中國快要頂不住了」的跡象。

社評還稱，這種急切的心情加上選舉政治的需要，促使美方不斷誇大其詞，甚至編造事實和事情之間的邏輯關係，大搞輿論戰的那一套。

社評還指出，中國經濟的季度增速降到6.2%，但也幾乎是美國增速的兩倍，而且實際產生的經濟增量也比美國的多。美國輿論用他們的那點增速就來嘲笑中國的6.2%，這種爆棚的自信是不是有點怪啊？

中國商務部此前也表態説，中國並沒有出現大規模的外資撤離情況。