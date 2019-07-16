中美將再舉行高層通話　特朗普稱美國農民將是最大贏家

中美貿易談判已經重啟，兩國將再次舉行通話，美國總統特朗普（Donald Trump）稱遭受打擊的美國農民將是最大贏家。

美國總統特朗普7月15日在白宮的記者會上説：「我們和中國曾經有一份協議，但是他們決定不達成協議。他們説，『我們重新談吧。』我説，『不，謝謝』。我們對中國徵收了關税，非常大的關税。」

特朗普還説，沒有哪屆政府像其政府這樣為美國工人挺身而出。

特朗普還説，雖然中國針對美國農民，停止與美國農民交易，但是他徵收的關税比農民損失的160億美元多很多倍，他用徵收的關税補貼了農民。所以，中國針對美國農民，並沒有導致農民損失任何東西。

特朗普還説，農民都是愛國者，沒有任何一個農民説「請快點達成一份協議吧」。特朗普還強調，農民將是最大的受益者。

在特朗普發表相關講話的當天，美財長姆努欽（Steven Mnuchin）也在白宮的一次記者會上説，他和萊特希澤（Robert Lighthizer）同中國進行了多次對話。中美兩國本週將再次舉行高層通話。「鑑於我們取得的重要進展程度，我認為，我們晚些時候有很大機會將去那裏（中國）。」

姆努欽還説，兩國的領導層都想盡快達成協議。

雖然特朗普稱美國農民將獲益，但是事實情況恐怕沒有那麼樂觀。美國農業產品巨頭嘉吉公司7月11日發佈財報顯示，該公司出現4年來最大的67%單季利潤下滑，公司認為貿易戰是其中很重要的原因。

嘉吉公司首席財務官丹斯（David Dance）警告，貿易戰持續的時間愈長，農產品貿易流動的轉變就會變得更持久，或將難以恢復。

美國農業部的數據也顯示，多年來，中國一直是美國農產品的重要買家，但由於貿易戰，2018年出口到中國的農產品大幅下降。

美國前副總統、民主黨2020年大選候選人拜登（Joe Biden）7月11日在紐約市立大學發表講話時再次批評了特朗普的貿易戰令美國農民遭殃。

拜登説，特朗普或許認為他在對中國強硬，但是他帶來的結果是美國農民、製造商和消費者損失更多，埋單更多。「他的經濟決策是如此地鼠目寸光，和他其他的外交政策一樣鼠目寸光。」

此外，特朗普希望中國在「習特會」後大量購買美國農產品的願望也落空。他7月11日在推特（Twitter）上表達了失望。

在2016年的大選中，特朗普能夠獲勝，是因為獲得了美國農民的鼎力支持。在2020年大選即將來臨之際，特朗普迫切想要穩住後方的心情可想而知。