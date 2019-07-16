特朗普抨擊少數族裔議員　國內外批評聲四起

美國總統特朗普（Donald Trump）7月14日在Twitter上批評多名民主黨少數族裔國會議員，叫她們「滾回祖家」，招致國內外的批評聲四起。

民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，最快會於週二（7月16日）提交一項決議案，譴責特朗普的種族主義言論，並呼籲共和議員加入，支持決議案。目前，共和黨領袖，包括參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）及眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）都未有表態，但已有不少共和黨議員公開評論，指責特朗普。

參議院多數黨黨鞭、德州參議員康寧（John Cornyn）表示，特朗普的言論是一個錯誤，並直言無法改變特朗普，惟希望特朗普能夠汲取教訓。猶他州參議員、曾角逐2012年總統寶座的羅姆尼（Mitt Romney）表示，特朗普的言論具有破壞性，不利於國內的團結。

英國首相文翠珊（Theresa May）、保守黨黨魁候選人前外相約翰遜（Boris Johnson）及現任外相侯俊偉（Jeremy Hunt）亦批評特朗普的言論，但皆未以「種族主義者」形容對方。加拿大總理杜魯（Justin Trudeau）表示，多元化是加拿大最大的優勢之一，表明會繼續捍衞多元化。

特朗普15日表示，他不理會別人是否以「種族主義者」評價他，指民主黨4名少數族裔議員憎恨美國，認為他們應該離開。

（綜合報道）