特朗普言論惹歧視質疑　共和黨不批評理由：免斷送政治前途

特朗普針對4名民主黨少數族裔的言論，顯然涉及種族歧視，但除一小撮人外，共和黨主流幾乎沒有任何批評特朗普的聲音。《紐約時報》評論認為，這是因為政治因素，及2020年大選的考慮。

特朗普不點名批評4名少數族裔民主黨議員，四人在記者會上反駁特朗普言論。（路透社）

特朗普的「滾回破爛家鄉」去的言論固然充滿歧視，亦犯上事實錯誤（4名少數族裔民主黨人3人在美國出生），但今天共和黨人，包括參眾議院代表及大部分議員，均對特朗普的言論保持沉默。

曾表態支持彈劾特朗普的阿馬什（Justin Amash）才剛在7月被迫離黨辭職，似乎成一個警號。今天特朗普在共和黨內獲得較多支持，很多人不願意冒着斷送政治生涯的風險，對特朗普作出批評。

把民主黨員標籤「極左」分子

同時許多的共和黨人，正試圖把該4名民主黨人標籤成「極左」分子，作為緊接2020年大選中攻擊民主黨的籌碼，共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）甚至稱她們是「共產黨員」。

《紐約時報》評論指出，現時共和黨議員已認為他們的政治命運正和總統聯繫在一起，因此減少了他們批評特朗普的可能。

共和黨時事評論員克里斯托爾（Bill Kristol）表示，他曾一度認為2018年中期大選的結果，和國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）的辭職或會拉開共和黨員和特朗普的距離，但事實並非如此。

傳統的共和黨政客似乎終於接受了這樣一個事實，只要經濟繁榮、未有爆發災難性的外交政策失誤、與及選舉即將到來，他們就不會特意破壞與特朗普的關係。

克里斯托爾暗示共和黨只是在自埋炸彈：「我對共和黨會拋棄特朗普的想法較一年前更悲觀。」「他們似乎不認為自己正付上龐大代價，他們只是祈望哪天不要發惡夢罷了。」

（紐約時報）