特朗普暗示與習近平關係現裂痕　美高官施壓中國兑現承諾

日本大阪的二十國集團（G20）「習特會」重啟了中美貿易談判，美國期望中國大量採購美國農產品，但是中國遲遲沒有行動，特朗普政府十分不滿。

美國總統特朗普（Donald Trump）7月15日在白宮的一次活動上説：「習近平主席是我的朋友，他是一個好朋友。我過去説他是我非常好的朋友，我們現在的關係可能沒有過去那麼好了。」

特朗普還説：「我必須支持我們國家，他站在中國一邊，我站在美國一邊，事情必須是這樣的。」

特朗普7月11日還在社交網絡推特（Twitter）上説：「中國讓我們失望，他們説會買我國農產品卻一直沒有行動。希望他們會很快開始！」

與此同時，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）7月15日在接受Fox新聞採訪時説，美國政府仍在等待北京迴應美國的善意，例如美國放寬了對華為的禁令，叫停任何新的關税。

他説：「我們期待中國大量購買美國農產品、商品和服務。我們現在還沒看到這個，但是我們非常密切地關注這方面的進展。我希望他們兑現承諾。」

據悉，6月底的日本大阪「習特會」使得中美貿易談判重啟，美國的一大訴求就是中國立即購買大量的美國農產品，讓美國農民鬆口氣。美國農民在2016年的大選中給了特朗普極大的支持，而在貿易戰中遭受打擊最大的就是美國農民。在2020年大選即將到來之際，特朗普肯定希望穩住後方。

6月29日，特朗普還在「習特會」結束後，召開了個人記者會，宣佈他將放寬對華為技術有限公司採購美國技術的限制，允許美國公司向華為出口部分不構成安全風險的零部件。同時，特朗普還表示：「中國將買入大量食品和農產品，他們很快就會開始，幾乎是即刻就會開始購買。」

隨後，美國方面一直期待中國大量採購美國農產品，但是至今為止特朗普的這一願望似乎落空，因為中國遲遲沒有行動。

與此同時，包括《華爾街日報》在內的許多西方媒體爆料稱，習近平在與特朗普會面期間沒有做出這樣的承諾。特朗普在會晤中兩次提到了購買農產品的問題，但是習近平只是同意在簽署了一份廣泛的最終協議的框架下購買美國農產品。

對此，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）7月12日在接受CNBC採訪時説，《華爾街日報》的一些報道是垃圾。

他還呼籲投資者對談判過程保持耐心，不要相信媒體的報道，除非那些內容是出自美國總統特朗普或者貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）之口。