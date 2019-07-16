亞馬遜Prime Day網購節　歐美多地罷工要求提高薪酬待遇

科網巨頭亞馬遜 （Amazon）7月15日至16日舉辦一年一度的Prime Day網上會員採購節，今年更將這次購物盛會延長至48小時。公司橫跨歐美的物流中心及貨倉工人15日發起罷工，要求提高薪水及工作待遇，並希望大眾意識到他們的困局。

在德國的工會表示，當地7個貨倉及物流中心逾2000名工人罷工兩日；英國及歐洲各地，以至美國等地的工人亦計劃罷工，希望在這個購物日引起消費者關注。

《英國廣播公司》（BBC）引述美國明尼蘇達州物流中心的工人指出，自己每日工作10小時，每8秒就要處理一件貨物。他形容工作要求超出身體及精神負荷，更可能受傷。他表明，罷工是希望公司以尊重的方式對待工人，而不是「像機器般對待」。

亞馬遜回應指出，罷工行動對公司營運影響有限，又強調比起同類公司，

亞馬遜已提供相當好的薪水待遇與工作環境。

自動系統監察工人效率

美國新聞網站The Verge早在4月報道，亞馬遜在配送中心以自動系統，監察貨倉工人的工作效率。有關系統追蹤每名員工的生產效率，包括計算員工的小休時間，如效率太慢便會彈出警告，甚至直接下達解僱指令。有員工表示，很多人為達工作效率標準，而不敢在上班期間離開座位去洗手間。

報道又指出，2017年8月至2018年9月期間，公司以未能符合生產量為理由，解僱一所配送中心的數百名員工。

（綜合報道）