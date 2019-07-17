英國計劃再派艦艇到波斯灣　強調無意為緊張局勢升溫

英國國防部周二（16日）表示，當局正考慮派第三艘戰艦前往波斯灣，但強調有關決定與目前的伊朗局勢無關。

國防部指，一艘45型驅逐艦鄧肯號（HMS Duncan）正前往波斯灣，確保英國在當地有海軍戰力，而23型護衞艦蒙特羅斯號（HMS Montrose）將按原定計劃維修。另一艘23型護衞艦肯特號（HMS Kent）會在2019年較後時間接替鄧肯號的任務。

聲明提到，補給艦海浪騎士號（RFA Wave Knight ）亦會在8月初部署於波斯灣地區。國防部強調有關調派行動早已決定，並非代表英國有意為當地局勢升溫。

英國和伊朗關係近期出現緊張，雖然前者與法、德兩國一同挽救伊朗核協議，但同時英軍在7月初在直布羅陀扣押一伊朗運油輪，指它涉嫌違反對敘利亞的石油禁令。另外英國石油公司（BP）的運油輪「英國傳統」號（British Heritage）上周三（10日）駛經霍爾木茲海峽時，伊朗嘗試扣押運油輪，但在蒙特羅斯號介入後失敗。

英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）與伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）周六（13日）進行電話會談，前者稱德黑蘭方面保證船隻的目的地不是敘利亞，就可以有條件地釋放它。

（路透社）