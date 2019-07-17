中方談判團隊出現新面孔　美媒：貿易戰終結恐遙遙無期

就在外界對中美貿易談判重啟充滿期待時，美國總統特朗普態度轉變再次提及對華關税威脅，中方也出現了對美的強硬表態，外界認為，貿易戰終結的可能性變小了。

綜合媒體7月17日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）7月16日在講話中再提了對華關税威脅，他表示，美國與中國達成貿易協議還有很長的路要走。如果有需要，可能會對餘下價值3,250億美元的中國商品加徵關税。

在6月底日本二十國集團（G20）峯會上，美中貿易戰得到緩和。特朗普稱將推遲對額外中國商品加税，以換取中國大量進口美國農產品。然而，中國尚未宣佈大規模採購。

不僅如此，在中美貿易談判團隊中，中方還加入了被白宮視為強硬派的中國商務部長鍾山。

中共黨媒《人民日報》北京時間7月15日刊發了對中國商務部長鍾山的專訪，在專訪中，鍾山談到了中美貿易戰。

鍾山強硬表態説：「美方對我挑起經貿摩擦，違反世貿組織原則，是典型的單邊主義、保護主義。我們要發揚鬥爭精神，堅決維護國家和人民利益，堅決維護多邊貿易體制。」

香港《南華早報》報道稱，從中國商務部長鍾山加入貿易談判團隊以及他最近的發言來看，推測北京並不急着與美國達成協議。

鍾山此前在與美方貿易代表進行電話討論時，強調美方應為全球經濟減速、貿易衝突負起全部責任。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）則認為，近期中美貿易談判的進展，毀掉了不少分析師與投資者期望中美能儘速達成貿易協議的希望。

美國獨立投資銀行Evercore ISI的中國研究團隊領導人斯特拉斯漢 （Donald Straszheim）表示，中美兩方目前都尚未訂定面對面會晤的時程，而他認為中美貿易談判正在逆向發展。

他説：「我認為雙方目前的立場差距比去年底還大。」

中國外交部日前也駁斥了美國總統特朗普關於中國因經濟放緩而需要與美國達成貿易協議的説法，稱這「完全是誤導」。

特朗普7月15日在推特（Twitter）上説，中國經濟增長放緩是美國關税產生重大影響的證據。特朗普警告説，華盛頓可能會向中國施加更大壓力。

中國外交部發言人耿爽北京時間7月16日對此表示，在全球經濟增長有所放緩、不確定性和不穩定性增多的情況下，中國上半年的經濟增長速度是不錯的表現，符合外界的預期。

耿爽還表示，至於美方所謂的「因為經濟放緩，中國迫切希望與美國達成協議」，這完全是誤導。達成經貿協議絕不是中方單方面的訴求。耿爽呼籲美國與中國共同努力，在相互尊重、平等相待的基礎上，通過對話協商解決經貿摩擦，爭取達成一份互利雙贏的協議。