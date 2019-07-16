中美外交官就新疆議題Twitter舌戰　互斥「可恥無知」

中美關係起伏不斷，兩國除了在貿易議題上有糾紛之外，外交官之間也有不少爭執。中國駐巴基斯坦外交官趙立堅7月13日在Twitter發表有關新疆問題的言論，並諷刺美國種族問題嚴重。美國前國家安全顧問蘇珊賴斯（Susan Rice）發文反擊，批評趙立堅為種族主義者。兩人最終上演一場互斥「可恥無知」的口水戰。

以西方為主的22個國家大使聯署，去信聯合國人權理事會主席要求當局關注新疆維吾爾人的問題。中國駐巴基斯坦大使館代辦趙立堅質疑，這些聯署的國家包括英國、美國、澳洲、日本、加拿大和其他歐洲國家，但沒有一個是穆斯林國家。

他又將問題扯到美國種族歧視，諷刺地指在華盛頓特區內，白人永遠不會去西南區，因為那是黑人和拉丁裔人的地方，又指白人會因為黑人家庭的進入而搬離社區。

蘇珊賴斯不滿言論，指摘趙立堅是個「可恥的種族主義者」，而且「無知得令人震驚」，並稱「如果是平時，你已經被列為不受歡迎人物（person non grata）」。惟她似乎誤以為趙立堅是中國駐美官員，並向中國駐美大使崔天凱喊話，要求對方「管好自己的團隊」。

趙立堅隨後反擊，稱自己其實是駐巴基斯坦伊斯蘭堡的官員，又形容蘇珊賴斯同樣地「可恥」和「無知得令人震驚」。他稱自己只是講真話，「我10年前在華盛頓住過，指控自己不想聽的真話之人為種族主義者，才是可恥和討厭。」惟趙立堅現時已將相關帖文刪除。