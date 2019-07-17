世界Emoji日　蘋果和Google公佈新款表情符號

網絡世界已經離不開Emoji的應用。自2014年開始，每年的7月17日被訂為「世界Emoji日」。為了慶祝這個節日，蘋果和Google相繼公佈新款Emoji，預計在秋季推出。

蘋果16日公佈59款新Emoji，以豐富表情符號的多樣性。其中，新增猩猩、紅鶴、水獺等動物Emoji；至於食物類，則包括窩夫、洋葱、牛油等Emoji。同時，為了配合殘疾人士的需要，蘋果新增助聽器、盲人手杖、導盲犬以及手動輪椅等主題表情。

Apple網站截取

蘋果預計新款Emoji在秋季推出，屆時可通過iPhone, iPad, Mac以及Apple Watch軟件更新，免費獲得。

Google同日亦宣佈新增65個Emoji，預計9月底在Android Q系統推出。新款Emoji除了增加窩夫、泳衣、助聽器等圖案，亦在原有人物表情符號的基礎上，增添更多膚色的選擇。

emojipedia網站截取

Emojipedia網站創辦人Jeremy Burge於2014年7月17日發起世界Emoji日。Emojipedia是表情符號搜索引擎，同時也是Unicode聯盟的一員。全球各地會在Emoji日舉辦一些慶祝活動，諸如蘋果和Google等公司亦會考慮在這天發布新款表情符號。