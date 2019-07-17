韓媒指日本或擴大戰線　韓國：兩國關係惡化影響全球經濟

日本和韓國爆發的貿易戰未有降温跡象，有韓國媒體分析，日本更有可能擴大戰線。韓國經濟副總理洪楠基7月17日則敦促日本撤銷的出口管制措施並要求磋商，他表示，兩國斷絕對話，將會對兩國乃至全球經濟帶來不利影響。

韓國《中央日報》引述當地專家、三星證券投資戰略組長劉勝旻報道，日本很有可能會通過追加制裁，提高施壓水平，對象可能是對日本依賴度較高、對韓國出口影響較大的產業，他認為下一個目標可能是汽車和機械等。

7月15日，韓國一班商人在日本大使館前把寶礦力、朝日啤酒等倒進垃圾桶，以示向日本抗議。（VCG）

韓國已多次要求日本撤銷出口管制，當地經濟副總理洪楠基7月17日在一個會議上稱，日本的經濟報復措施不僅違背世貿組織原則，還與二十國集團（G20）大阪峯會宣言的宗旨背道而馳。他表示，日本的舉動會動搖兩國在經濟方面建立的互惠合作關係基礎，甚至會削弱全球價值鏈，從而阻礙全球經濟發展。

他稱，政府計劃積極向主要國家和國際組織説明韓方立場，還會訴諸世貿組織等，加強與國際社會的合作。政府近期又會交出綜合應對方案，降低材料、零件、設備產業對日本的依賴度，提升在國際的競爭力。

日本與韓國因二戰期間強徵勞工的爭議，兩國關係不斷惡化，日本政府經濟產業省7月1日宣佈，加強管制含氟聚醯亞胺、光刻膠及蝕刻氣體3項關鍵電子原料出口韓國，被視為是對韓國的反制措施。