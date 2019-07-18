澳籍維吾爾族人妻兒被困新疆　澳洲促請中國放人

澳洲籍維吾爾族人Sadam Abudusalamu的妻子Nadila於2018年4日遭中國沒收護照，導致Nadila和只得22個月大的兒子Lufty現時仍被困新疆，不得出境。澳洲政府7月17日呼籲中國放人。

澳洲籍維吾爾族人Sadam Abudusalamu的妻子Nadila於2018年4日遭中國沒收護照，導致妻子和只得22個月大的兒子Lufty現時仍被困新疆，不得出境。（Twitter：SMusapir）

澳洲外長佩恩（Marise Payne）表示，駐北京大使館已正式要求中國容許母子二人離開中國，並指會繼續向家庭提供協助。澳洲政府亦確認，Lufty為澳洲公民。Abudusalamu表示，自己2013年起已成為澳洲公民。

中國外交部發言人耿爽回應指，未閲讀澳洲政府的聲明，但指如澳洲透過雙邊渠道向中國提交相關資料，中方會按以往做法提供需要的協助。

澳洲廣播公司（ABC）播出有關Abudusalamu的紀錄片，引起外界關注。Abudusalamu和Nadila在新疆成長和相遇，同為維吾爾族人。據Abudusalamu指，Nadila希望在產子時有家人陪伴，因此2017年選擇在新疆首府烏魯木齊誕下孩子。Abudusalamu卻未能獲發簽證，之後因為覺得前往新疆太危險而未有會合妻兒，迄今仍未親手抱過孩子。

紀錄片播出後，Nadila聯絡丈夫，指警方對她盤問，問有關丈夫的工作和在澳洲的地址。他又提到，妻子不敢説太多有關新疆的情況，恐怕會被帶走至拘留中心。

（美國有線新聞網絡）