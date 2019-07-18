美專家稱中國在貿易戰不會用美債打擊美國　但有其他武器

美學者稱，拋售美國國債從來不是北京一個值得考慮的選項，因為這也會自己造成損失。他認為，中國可以管理自己的經濟，對外來資本進入中國經濟的渠道進行管控。

中國雖然逐步減持美國國債，但仍是美國最大的債權國。（VCG）

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）7月18日報道，美國智庫羅伊研究所（Lowy Institute）高級學者麥格雷戈（Richard McGregor）表示，對北京來説，將拋售美國國債作為對美貿易戰的武器，從來不是一個值得考慮的選項。

麥格雷戈認為，中國在與美國的貿易戰中有着其他的「武器」，但拋售美國國債並不包括在內。

他解釋説，中國目前的經常賬目赤字不到國內生產總值（GDP）的1%，如果中國對美元採取任何措施，那顯然會損害中國持有的美元。「我也不認為他們希望看到這種破壞性的影響。」

他説，中國在貿易戰中有其他選項。中國可以管理自己的經濟，對外來資本進入中國經濟的努力進行管控。

麥格雷戈認為，中國政府可以管理外資進入中國經濟的渠道，並決定是擴大外資企業的存在，還是拒絕它們進一步進入中國經濟。

他説，中國私營企業如何應對這場貿易爭端，可能對中國經濟的表現有着更大的影響。

麥格雷戈認為，更重要的是，人們應該關注中國民營企業如何度過這段艱難時期，因為它們的成功將對中國經濟產生重大影響。「他們是大型的出口商，不是國企。」

這位美國學者提到了騰訊、阿里巴巴等中國大型公司，稱這些企業如何度過目前的危機，將給中國這個世界第二大經濟體的健康狀況提供線索。

麥格雷戈認為，美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平個人關係的不斷惡化，也可能進一步損害兩國的貿易關係。

他説，特朗普與習近平個人關係可能會越來越差，這將傷害美中之間已經緊張的關係。

特朗普7月15日表示，習近平是他的好朋友，但是「我們現在可能沒那麼親近了」，「但我必須為我們的國家。他支持中國，我支持美國，這是必須的。這是不應該發生的。」

雖然中美談判代表已經通過電話，但正式的談判尚未重啟，顯示談判仍存在障礙，北京方面也暗示不急於與美國達成協議。

美國《華爾街日報》7月17日報道稱，知情人士透露，眼下特朗普政府正在斟酌如何應對北京方面為中國電信業巨頭華為公司鬆綁的要求，美中貿易談判陷入停滯狀態。

北京時間7月15日，中共黨媒《人民日報》刊發了對中國商務部長鍾山的專訪。鍾山説：「美方對我挑起經貿摩擦，違反世貿組織原則，是典型的單邊主義、保護主義。我們要發揚鬥爭精神，堅決維護國家和人民利益，堅決維護多邊貿易體制。」

香港《南華早報》7月16日報道，北京的評論家章立凡説，鍾山的言論表明中國準備同美國打一場持久戰，不急於達成貿易協議，準備打一場持久戰，中國似乎準備觀望2020年美國總統大選之後會發生什麼。