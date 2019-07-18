日媒：日本要做好心理準備 美國靠不住了

特朗普此前曾對美日安保條約表示不滿，這在日本引發巨大恐慌，日媒有聲音稱，美國已經靠不住了，日本應該強化自主防衞。

日本《產經新聞》日前發表題為《缺少常識的時代日本需要什麼樣的防衞構想》的文章稱，美國總統特朗普（Donald Trump）認為美日同盟只是讓美國單方面承擔防禦別國的義務。

但正是因為有了美日同盟，美國才能在日本擁有軍事基地，而這些基地是美國全球戰略中不可或缺的存在，而且超七成的駐日美軍開銷都是由日本負擔。

文章指出，美日同盟是一種雙方互盡義務的同盟，這一點理解起來確實有難度，因為美日兩國需要履行的義務並不一致。普通的同盟都是立足於一方受到攻擊時另一方給予軍事援助的承諾。

即便在安保法制框架下，日本在不危及自身存亡的情況以外，就算是美國遭到攻擊，也不能行使集體自衞權提供協助。美國通過在其他方面從日本身上獲益來平衡兩國之間的利害得失。

美國總統能夠得到專家的建議，在與日本打交道的時候也是理解這種雙方互盡義務的同盟性質。這種「常識」一直都是日本製定同盟政策的前提。

文章隨後指出，但是特朗普的上台顛覆了這一切。美國總統的權力很大，如果他真想這樣做，完全可以採取違反外交和安全常識的行動。例如，退出巴黎協定，退出伊核協議。

基於特朗普獨特的同盟觀，日本也有可能面臨依據此前的常識完全無法想象的政策調整。這一點必須提前做好心理準備。

美國彭博社6月24日報道，美國總統特朗普在與身邊親信的私人談話中認為美日安保條約不平等，提到退出條約一事。

特朗普指出條約只是美國對日本負有防衞義務，「是單方面的」。因為如果日本遭到襲擊，美國承諾將提供援助，但未要求日本出兵為美國進行防衞。特朗普把「沖繩巨大基地的搬遷」視為從美國掠奪土地，表示打算要求日本賠償。

特朗普的這些言論在日本國內引起一陣不安。日本有聲音擔憂美日同盟關係今後或發生巨大變化。

此外，日本方面還擔憂一旦駐日美軍撤出，包括中國在內的日本鄰國的行動將發生變化，從而加劇東亞和東南亞的地緣政治風險。