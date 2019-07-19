【英國脱歐】約翰遜一旦成為首相　多名內閣成員隨時「跳船」

英國新任首相誕生在即，前外相約翰遜（Boris Johnson）一直被視為熱門人選，不過《泰晤士報》（The Times）週四（18日）報道，對方假如在下週上台，將會首先收到三名內閣官員的辭職信。

報道指，司法大臣郭達瑋（David Gauke）可能會在首相文翠珊（Theresa May）下週三（24日）出席最後一次首相質詢環節後提出辭職。另外財相夏文達（Philip Hammond）和國際發展大臣施達偉（Rory Stewart）亦考慮在約翰遜上台前離任。

他們發起「跳船潮」將令新首相無法辭退政府內反對無協議脱歐的強硬派。國會週四表決阻止新首相以休會為強迫國家硬脱歐的議案，但三人都投下棄權票，無視執政保守黨指示。

另外在週四的表決中，商務能源及與產業發展大臣祈國光（Greg Clark）亦投下棄權票，報道指他向朋友表示，自己不會辭職，但預料自己不獲新首相繼續聘任。

英國下議院週四以315票贊成、274票反對，通過防止無協議脱歐的議案。

首相文翠珊（Theresa May）其後透過發言人發表聲明，指對於部分閣員沒有投票感到失望，稱新首相在組閣時會考慮這些因素。

（泰晤士報）