特朗普與涉性罪行富豪「割席」不成　陳年派對影片曝光

美國億萬富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）近來遭起訴性罪行後，美國總統特朗普（Donald Trump）過去與他私交甚篤，現在也要極力撇清兩人關係。惟全國廣播公司（NBC）翻查檔案，7月17日重新播出他們兩人1992年時在海湖莊園開派對的片段，當時他們還對在場的女性評頭品足。

這段片段是NBC當年為了探討特朗普生活方式而錄製，當時他與第一任妻子伊萬娜（Ivana Trump）離婚。影片顯示，當年仍是地產商人的特朗普在海湖莊園招待愛潑斯坦。

片段中特朗普與職業美式足球隊水牛城比爾斯隊（Buffalo Bills）和邁阿密海豚隊（Miami Dolphins）的啦啦隊員跳舞。他期間指向其中一人，跟愛潑斯坦説「她很辣」。片段中可見特朗普邊拍手邊向愛潑斯坦説話，後者還笑得彎起身來；特朗普還不時走到在金髮女郎之間跳舞。

特朗普2002年接受《紐約雜誌》（New York Magazine）訪問時指，兩人已相識15年，又稱大家都一樣喜歡漂亮的女人。後來特朗普集團律師加藤（Alan Garten）2017年稱，特朗普與愛潑斯坦已無任何關係，而特朗普本人亦否認兩人關係密切。惟片段曝光似乎對這名總統的言論帶來挑戰。