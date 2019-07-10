美富豪「十一哥」Jeffrey Epstein　與特朗普克林頓等私交甚篤

美國億萬富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）被指在2002年2005年期間，涉嫌與數十名未成年少女發生性行為，並性販賣未成年少女，他周一（8日）出庭否認控罪。 這名富豪與與不少權貴私交甚篤，更被指是「淫媒十一哥」，為政要名流安排未成年少女性服務。 他2007年前曾面臨類似指控，惟卻獲「放生」，與檢方達成認罪協議僅入獄13個月。外界一直批評處罰太輕，並懷疑事件涉及金權政治腐敗。

愛潑斯坦：美國億萬富豪愛潑斯坦上周六（6日）被捕。案情指他2002年至2005年間，涉嫌與數十名未成年少女發生性行為。圖為聲稱是當年受害者的利卡塔（Michelle Licata）及維爾丁（Courtney Wild）。（路透社）

愛潑斯坦「對少女的嗜好」

任職對冲基金經理的愛潑斯坦，一直被形容為美國金融界中的神秘人，無人能搞清楚他如何賺錢。最為人所知的，相信是他與不少權貴私交甚篤，身邊經常有眾多漂亮的年輕女性相伴。

美國專欄作家戈爾德貝格（Michelle Goldberg）周二（9日）在《紐約時報》一篇文章中指出，整個社交圈都知道愛潑斯坦「對少女的嗜好」。

外界盛傳愛潑斯坦涉及多宗與未成年少女的性交易，形容他是富豪界的「淫媒十一哥」，而名媛吉斯蘭（Ghislaine Maxwell）則長年為他扯皮條，充當「媽媽生」物色未成年少女。現年31歲的維爾丁（Courtney Wild）聲稱，當年遇到愛潑斯坦時只有14歲，並指他專向生活環境較差、無家可歸的少女埋手。

愛潑斯坦：名媛吉斯蘭（Ghislaine Maxwell）被指長年為愛潑斯坦物色未成年少女。（Getty Images）

遭放生與政治腐敗有關？

愛潑斯坦面臨源源不絕的指控，但多年來僅曾入獄過13個月。

他2007年面臨可被判處終身監禁的指控，最後卻遭檢察官放生，達成認罪協議，同意就性交易等兩項較輕的州控罪認罪，被判囚13個月及列為性罪犯，換取不被起訴聯邦控罪。他更在服刑時享有特權，每周有六日時間依照可以在自己的辦公室工作。

如此寬容的刑罰，自然引起不少爭議，懷疑事件涉及政治腐敗。這一切要由他一眾「曾經的」好朋友講起。

愛潑斯坦：愛潑斯坦與特朗普曾為好友，特朗普2002年接受訪問時指，兩人已相識15年。（Twitter截圖）

特朗普：「他和我一樣喜歡漂亮的女人」

愛潑斯坦曾與美國總統特朗普熟稔，後者2002年接受《紐約雜誌》（New York Magazine）訪問時指，兩人已相識15年，並形容愛潑斯坦是一個「很棒」及有趣的人。

這位未來的美國總統當時更指出：「甚至有人說，他和我一樣喜歡漂亮的女人，其中許多都很年輕。」特朗普家族企業特朗普集團的律師加藤（Alan Garten）2017年稱，特朗普與愛潑斯坦已無任何關係，亦不了解他的行為。

愛潑斯坦：特朗普曾愛潑斯坦「和我一樣喜歡漂亮的女人，其中許多都很年輕。」（Twitter截圖）

克林頓：多次乘坐愛潑斯坦私人飛機

愛潑斯坦亦與屬民主黨的前總統克林頓（Bill Clinton）有過往來。克林頓曾多次乘坐他的飛機，並讚揚他的慈善工作；2010年克林頓女兒切爾西（Chelsea Clinton）婚禮中，與愛潑斯坦關係密切的吉斯蘭亦有出席。

克林頓周一（8日）火速割蓆，指自己對愛潑斯坦的罪行一無所知，又指已十多年無與他說話。值得一提的是，克林頓在1998年在任總統時，曾與白宮前實習生萊溫斯基（Monica Lewinsky）爆出性醜聞。

愛潑斯坦：前總統克林頓曾多次乘坐愛潑斯坦的飛機。（法新社）

安德魯王子：獲淫媒安排未成年少女泄慾

愛潑斯坦更被指安排未成年少女予富豪權貴，當中包括英女王次子安德魯王子（Prince Andrew）。

據指愛潑斯坦、吉斯蘭及安德魯王子三人是互相認識。美國女子羅伯茨（Virginia Roberts Giuffre）2015年聲稱，自己在2001年仍未滿17歲時，曾被愛潑斯坦強逼當「性奴」，更被逼與安德魯王子發生性行為。

愛潑斯坦：愛潑斯坦被指在2001年安排未成年少女予安德魯王子（Prince Andrew）泄慾。（法新社）

放生愛潑斯坦者 現為勞工部長

如上述所言，愛潑斯坦2007年最後被從輕發落，當時處理案件的檢察官，正是現任特朗普政府的勞工部長阿科斯塔（Alexander Acosta）。司法部2月宣布立案調查阿科斯塔當時有否專業失當。

愛潑斯坦服滿刑期後被列為性犯罪者，惟民主黨人萬斯（Cyrus Vance Jr.）領導的曼哈頓地區檢察官辦公室卻在2011年1月，要求法官將愛潑斯坦的性罪犯級別由最高的三級下調至最低的一級，惟遭法官拒絕。

愛潑斯坦：曼哈頓聯邦檢察當局在愛潑斯坦的豪宅內，搜出大量兒童色情內容的照片及其他資料，有關資料更以「年輕」、「姓名」、「裸照」等標記分類。（Getty Images）

家藏大量兒童色情照片

美國曼哈頓聯邦檢察當局周一（8日）披露的細節中顯示，在愛潑斯坦曼哈頓豪宅內，搜出大量兒童色情內容的照片及其他資料，有關資料更以「年輕」、「姓名」、「裸照」等標記分類。

戈爾德貝格在文中形容，愛潑斯坦將資料保存在曼哈頓，而非私人島嶼，反映他認為自己受到足夠保護，暗指愛潑斯坦背後可能有人撐腰。

（綜合報道）