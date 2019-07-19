日本參議院選舉在即年輕人投票意願低　「看不出與生活有何關係」

日本參議院選舉將於7月21日舉行，候選人已展開多項競選活動。惟當地年輕人對於投票並不感興趣，其投票率也持續低迷。《日經新聞》報道指，除了不關心政治和沒時間等理由外，有年輕人認為「政治離他們愈來愈遠」也是投票率低下的原因之一。

報道訪問東京都內私立大學一名21歲女學生，她表示自己並不關心參議院選舉，打算投棄權票。她稱2017年眾議院選舉時，曾在網上查看候選人的競選承諾，但認為「看不出與自己目前的生活有什麼關係，無法作為參考」。

報道指出，在日本的國政選舉中，20至29歲的投票率低迷，連續6次僅錄得30%以下的水平。日本財團5月至6月在網上訪問1000名17至19歲年輕人，在18歲以上的受訪者中，49%表示會參加參議院投票，35%表示「尚未決定」，15%則表示「不去投票」，而不投票的原因包括「沒時間」、「沒有支持的候選人」、「不瞭解政治和選舉的信息」、「麻煩」和「沒興趣」等。

社會老齡化 年輕人感覺意見不被採納

日本岡山大學公共經濟學教授岡本章認為，少子老齡化加速是原因之一。他指出，由於日本社會的老年人所佔比重提高，結果很多年輕人因其意見無法被採納而放棄投票，最終造成惡性循環。他建議引入「不同世代選舉區制度」，按不同年齡層人口的比例分配議員數目，選民可從同齡層的候選人作選擇，從而有助選出年輕的國會代表，推高年輕人投票動機。