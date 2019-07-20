熱浪侵襲北半球　英法美加變火爐

全球多國受熱浪侵襲，包括英、法、美、加等國。其中美國東岸及中西部地區，包括紐約、華盛頓和波士頓等多個大城市民眾都汗流浹背。美國部分地區的氣温可能會超過攝氏38度。加拿大、法國與英國等多個國家同樣炎熱。

熱浪襲美：美國家氣象局7月18日發布圖片，展示包括紐約、華盛頓和波士頓等多市天氣炎熱。（美國國家氣象局）

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）在該市開放500個避暑中心，讓有需要人士暫內棲身。

加拿大部分地區也受熱浪影響，魁北克省（Quebec）、安大略省（Ontario）與新斯科舍省（Nova Scotia）部份地區已發出高温警告，多倫多（Toronto）19至20日的日間氣温或達至攝氏40度。

熱浪在6月席捲歐洲大部分地區，法國更創下史上最高氣温紀錄。該國南部村莊6月28日錄得攝氏45.9度，不過法國氣象局（Meteo France）19日宣佈，他們對數據進行新分析後，發現法國埃羅省東部小鎮Verargues錄得這個國家前所未見的攝氏46度高温。

英國雖正受暴雨影響，但該國氣象局（Met Office）表示，部分地區下週都會迎來熱浪，預計氣温可達攝氏34度。