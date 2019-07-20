伊朗揭扣查原因：英運油輪與漁船相撞　忽略求救訊號

伊朗革命衞隊7月19日在霍爾木茲海峽扣押英國油輪「因佩羅號」（Stena Impero）。伊朗革命衞隊7月20日解釋，運油輪涉與伊朗漁船相撞後忽略後者的求救訊號。運油輪已被押至伊朗南部阿巴斯港（Bandar Abbas）。

伊朗官方通訊社報道，運油輪因為與伊朗漁船相撞而被扣查。運油輪導致漁船船身受損，但未有回應漁船的求救訊號。漁船其後知會霍爾木茲甘省（Hormozgan）「港口和海事組織」（Ports and Maritime Organisation），組織再通知伊朗革命衞隊。

伊朗方面聲稱「因佩羅號」違反國際海事條例被扣，惟「因佩羅號」船主稱它全面遵定所有航海及國際規例。

23名船員須留在船上至調查結束為止。他們當中18名船員為印度籍，其餘來自菲律賓、拉脱維亞和俄羅斯等。

伊朗19日也拘留另一艘由英國運營的油輪「瑪斯達爾號」（Mesdar），數小時後它獲準離開。

英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）19日回應兩艘運油輪被扣事件，稱「無法接受」，警告伊朗盡快釋放英國油輪，否則面臨嚴重後果。他同日較早時稱沒考慮採取軍事行動，但其後表示擔心伊朗的行動將該國置於「非法和破壞穩定行為的危險之路」。他建議英國船隻避免到霍爾木茲海海峽。

英國及伊朗近期關係變僵，是自英國7月4日在海外屬地直布羅陀（Gibraltar）扣押伊朗運油輪「格雷斯1號」（Grace 1）開始。直布羅陀稱扣留運油輪的原因，是懷疑船隻違反歐盟制裁措施運送石油往敍利亞。直布羅陀最高法院19日批准延長扣押時間30天，至8月15日。伊朗曾數次要求英國釋放運油輪，否則可能報復。

「格雷斯1號」被英國軍拘留後，伊朗曾企圖將其威脅言論「付諸實行」。英國石油公司（BP）運油輪「英國傳統」號（British Heritage）7月10日駛經霍爾木茲海峽時，據報伊朗曾嘗試扣押它，但在英軍派出護衞艦「蒙特羅斯」號（HMS Montrose）介入後失敗。