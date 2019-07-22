中美關係惡化新跡象　特朗普上台後中國對美投資暴跌90%

美國總統特朗普上台以後，中美經濟摩擦升級，兩國爆發貿易戰。在此背景下，中國對美投資鋭減90%。

《紐約時報》7月21日報道稱，中國對美國投資份額從特朗普（Donald Trump）總統當政以來下降了90%。

按照諮詢公司榮鼎集團（Rhodium Group）數據，中國的投資從2016年的460億美元下降至2018年的50億美元。

該報寫道，中國投資減少影響到美國房地產市場、Silicon Valley初創企業以及「多年來努力從中國獲得投資」的地方政府的工作。

國際貨幣基金組織中國部前主管普拉薩德（Eswar Prasad）指出：「外國直接投資急劇下降這一事實意味着美國和中國之間的經濟關係嚴重惡化。美國不信任中國人，中國不信任美國。」

據悉，特朗普上台後，就貿易問題對中國施壓，要求解決兩國的貿易逆差問題。2018年7月6日，兩國正式爆發了一場曠日持久的貿易戰，至今為止，美國已向中國價值2,500億美元的商品徵收了關税，中國也對美國價值1,100億美元的商品加徵了關税。兩國至今仍未達成協議，貿易戰還在持續。

在貿易戰升級期間，中國方面不斷有聲音要求削減對美國的投資。美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站2019年1月23日報道稱，在美國對中國華為公司進行嚴格審查後，中國人民銀行前副行長朱民説，中國可能徹底停止對美國Silicon Valley的投資。

朱民對CNBC説，心理真的發生了變化，因為科技戰是一場最互相交織的戰爭，美國的資本無處不在，中國的資本也無處不在。

他還説，但是「我可以告訴你，華為事件之後，所有流向Silicon Valley的中國資本將停止。也不會有美國的資本願意流向中國。」