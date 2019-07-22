日本參議院選舉結果揭曉　聚焦三大新變化

2019年日本參議院選舉於當地時間7月21日落下帷幕，除本次選舉的焦點——修憲勢力票數未達修憲門檻以外，另有三大新變化值得關注。

日本參議院選舉投票於7月21日晚上8時結束，截至22日的計票結果顯示，自民黨、公明黨組成的執政聯盟及其它修憲勢力在此次選舉中未能獲得參議院三分之二以上的議席。

除了日本執政聯盟依然維持半數以上席位，以及修憲勢力票數未達三分之二以外，本次選舉中還有三大新變化值得關注。

日本民眾對2019年日本參議院選舉進行投票。（Reuters）

投票率創下歷史第二低

據日本總務省公佈的數據顯示，本次參議院選舉的選舉區投票率為48.8%，較上一屆的2016年參議院選舉投票率54.7%大幅下降。日本電視台指出，本次投票率成為繼1995年參議院選舉投票率的44.52%後，投票率最低的一次參議院選舉。

分析指出，日本年輕人長期政治冷感，即使政府在2016年將合法投票年齡從20歲降低至18歲，也無法刺激他們的投票意欲。日本共同社早前民調更顯示，多達62%未滿30歲選民表明，對選舉沒有興趣。

日媒訪問多名年輕選民，他們普遍指出日本政治和經濟穩定，使他們安於現狀，加上自覺對政治認識不深，投票意欲便降低。

明治大學國際日本學部教授鈴木賢志稱，日本教育制度亦甚少談論政治，同樣減低年輕人對政治的興趣。岡山大學公共經濟學教授岡本章表示，日本長者人口比例高，不少年輕人認為其意見不獲接受，因此放棄投票。

四大在野黨首次擁立聯合候選人

立憲民主黨、國民民主黨、共產黨以及社民黨這四大日本在野黨首次共同擁立聯合候選人、無黨派人士安達澄參與日本大分縣選區的競選。據投票結果顯示，安達澄在參議院選舉中打敗自民黨出身的大分縣參議員礒崎陽輔。

據悉，日本在野黨近年經歷多次分裂重組，逐漸難以對日本首相安倍晉三領導的自民黨構成挑戰，日本政壇愈來愈呈現自民黨一家獨大的局面。

但在此次參議員選舉中，沒落分裂多年的在野黨們，首次聯合起來擁立共同的候選人，集中力量與執政黨決鬥。罕見有80%的共同候選人當選，尤其是安達澄挑落礒崎陽輔，這讓在野黨的領袖們看到了某種希望。

性別平等法以來的首次全國選舉

日本共同社指出，本次參議院選舉中，共有28位女性候選人當選，與2016年創下的人數最高紀錄持平。不過，女性候選人當選率較2016年下跌，本次女性當選者佔全體當選者的22.6%。

共同社指出，本次參議院選舉是《男女共同參與政治領域推進法》立法以來，首次進行的全國性選舉。但本次女性當選者比例仍未達「在2020年前女性當選者比例佔30%」的目標。

不過，據秋田縣與愛媛縣的選舉管理委員會表示，這兩地自戰後以來首次誕生女性參議員。