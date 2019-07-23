華為美國研究中心裁七成員工　禁制令生效後無法運作

華為在美國的研究公司正在裁員。路透社報道，裁員在7月22日開始，部分員公正收拾細軟，準備離開。

位於矽谷的華為研究中心Futurewei Technologies，22日開始有員工執拾細軟離開，在辦公大樓外可見多個紙箱，也有員工捧着紙箱走出公司。

報道引述一名員工表示，華為會在23日稍後時間對外正式公佈消息。

位於矽谷的Futurewei Technologies。公司業務主要與大學及研究機構合作，集中研發。（路透社）

報道引述一名員工表示，裁員是回應美國封殺華為的行動。員工表示華為5月17日已通知所有員工，把所有工作的東西都上傳至雲端伺服器去。而自禁制令生效後，公司幾乎被迫停止所有運作。

另一名員工稱，公司會削減約七成Futurewei員工。Futurewei共僱有約850名員工，業務主要與美國大學及研究機構合作。報道引述員工表示，裁員名單來自中國總公司，目標是停止所有開源研究項目、近期華為產品相關的項目，以及所有關鍵技術的研發項目。

Futurewei除在矽谷外，在西雅圖、芝加哥及達拉斯均有分部。在美國擁有超過2100項有關5G通訊、影像及攝影技術等的專利。