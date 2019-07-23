中俄軍機聯合演習　俄機闖韓領空時序一覽

中俄軍機先後闖入韓國防空識別區，其中俄機一度侵入韓國領空，韓軍向俄國戰機開火示警。韓國合同參謀本部表示，當時已多次向中俄軍機作警告，但均不獲回覆。

事發23日早上6時44分，兩架中國H-6轟炸機先從韓國南部離於島西北方向飛入韓國防空識別區，並在7時14分朝東方飛離。該兩架轟炸機再在7時49分從韓國東部鬱陵島以南140 km處進入韓國防空識別區，並於8時20分許飛離。

中國軍機與俄機會合

8時40分，這2架中國轟炸機機與2架俄羅斯TU-95轟炸機會合，在鬱陵島以北約122 km附近上空進入韓國防空識別區，並於9時4分從鬱陵島以南飛離。

俄A-50預警機。（Getty Images）

俄TU-95轟炸機。（Getty Images）

一架預警機入侵領空

至9時9分，俄羅斯一架A-50預警機進入防空識別區後直接入侵領空，兩架正在附近監視的F-15K及KF-16前往驅趕，在獨島上空開火示警。預警機3分鐘後離開獨島上空，9時15分離開防空識別區。

但預警機在9時33分再次闖入獨島上空，再次遭韓機開火示警，該俄機最終在9時37分離開獨島上空，並於9時56分飛離韓國防空識別區。

警告射擊360發子彈

俄羅斯預警機首次入侵領空時，韓國戰機向俄機發射10枚熱誘餌彈及80發機槍；第二次入侵時發射10枚熱誘餌彈及280發機槍。兩次均為警告射擊，俄機未有還擊。

韓方表示已分別向中國及俄國軍機進入20及10次的示警廣播，但均不獲回應。

防空識別區並非領空，是各國自由劃定，為防止領空侵入的區域。過去中俄羅軍機均曾進入韓國防空識別區，但這是首次有俄羅斯軍機入侵韓國領空，同時是首次韓國對入侵領空飛機進行警告射擊。

分析指中俄軍機正在附近進行聯合演習，韓國青瓦台國家安保室長鄭義溶表示，已對俄羅斯官方發出有力的投訴。外交部將召見俄羅斯駐韓使館代表，並已召見中國駐韓大使邱國洪提出抗議。