約翰遜當選英國首相　特朗普極速推文祝賀

英國保守黨7月23日公佈黨魁投票結果，前外相約翰遜（Boris Johnson）擊敗外相侯俊偉（Jeremy Hunt），成為英國新任首相。早在他當選前已提早祝賀他的美國總統特朗普（Donald Trump），在約翰遜當選後不久便在Twitter發布推文，再次祝賀他，並認為他這位英國首相會做得很好。

美國總統特朗普在約翰遜當選後不久，便在Twitter推文祝賀。（特朗普Twitter截圖）

約翰遜將於英國時間24日下午5時，到唐寧街10號發表講話。至於現任首相文翠珊（Theresa May）將會出席最後一次首相答問環節（Prime Minister's Questions，PMQs），之後會見英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）並宣佈辭職。

現年55歲的約翰遜曾擔任外交大臣和倫敦市長等公職。他言行和作風出位，經常不修邊幅，是英國政壇中頗具爭議的人物。

他上任後的首要任務是繼續帶領英國脱離歐盟。身為脱歐派旗手，他曾多次在競選期間聲言「無論有無協議，我都會帶領英國在10月31日離開歐盟」。他亦倡導將向歐盟支付「分手費」作為籌碼，稱倘若歐盟未提供更好的脱歐條件，英國將拒絕支付390億英鎊的脱歐費用。