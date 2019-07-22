英媒：約翰遜正籌組內閣　或辭退侯俊偉

英國新任首相會在7月23日出爐，外界預料前外相約翰遜（Boris Johnson）會登上首相寶座，入主唐寧街10號。英國《太陽報》21日引述約翰遜2名親信指，約翰遜正着手籌組內閣，並可能會革除對手侯俊偉（Jeremy Hunt）外相職務。選舉結果尚未公佈，外交部國務大臣鄧克勤（Alan Duncan）則率先在22日辭職。

《太陽報》引述兩名約翰遜親信報道，約翰遜正着手籌組內閣，但會等到23日確認勝出後才會就內閣作最終決定。

報道指出，約翰遜不滿對手侯俊偉（Jeremy Hunt）在競選期間多次對他作人身攻擊，正考慮一旦自己得票超過六成，會辭退對方外相職務。

侯俊偉的職務，看來會由前國防大臣房應麟（Michael Fallon）、前脱歐事務大臣戴德偉（David Davis），或檢察總長郝思賢（Geoffrey Cox）等「老一輩」接手。

英國《太陽報》引述約翰遜親信指，約翰遜可能會辭退對手侯俊偉（Jeremy Hunt）外相職務（法新社）

他倘若只是險勝、得票率不足60%，便可能面對不得辭退侯俊偉的壓力，目的是團結保守黨，以及安撫候俊偉的支持者。報道又指，約翰遜可能會就伊朗問題及英國油輪事件怪罪侯俊偉，並同時指出，約翰遜上週已委任一名資深議員，在他當選後擔任保守黨黨鞭。

分析相信，約翰遜上任可能會造成保守黨分裂。選舉結果尚未公佈，外交部主管歐洲與北美事務的國務大臣鄧克勤（Alan Duncan）率先在22日，向現任首相文翠珊（Theresa May）辭職。

財相夏文達（Philip Hammond）在英國廣播公司（BBC）7月21日播出的節目《安德魯・馬爾訪談》（Andrew Marr Show）中表示，若約翰遜當選，他會在24日向文翠珊辭職。

司法大臣郭達瑋（David Gauke）同日亦表示，約翰遜推動硬脱歐將為英國帶來「國恥」，表明如果後者當選，會在24日辭職。

（綜合報道）