朝鮮官媒公開最後的武器 韓媒：金正恩有何盤算

在美國總統特朗普表示在與朝鮮通過書信往來保持着聯繫的同時，朝鮮公開了新型潛艇，提高對美的「威脅」。

金正恩在2017年之前非常重視朝鮮核試驗，經常坐鎮指揮。（Reuters）

韓國《中央日報》7月23日報道，美國白宮記者團透露，美國總統特朗普22日在與巴基斯坦總理伊姆蘭‧汗（Imran Khan）會面時，稱與朝鮮保持着書信往來。

特朗普表示，書信內容非常積極，在朝鮮準備好時隨時可以見面。特朗普沒有提到什麼時候以何種途徑書信往來。

有聲音認為，特朗普的上述言論意味着美朝正在推進實務協商，但多少還需要些時間。

而朝鮮23日通過官方媒體宣佈了朝鮮建成了新型潛艇。朝鮮中央通訊社23日報道稱，金正恩視察了新建造的潛艇，並公開了相關照片。

報道稱，韓國政府正在分析朝鮮發佈的照片並分析潛艇的規格。韓方已獲得情報，朝鮮正在建造一艘配備導彈垂直髮射器的2,000噸至3,000噸級潛艇。因此，當天公佈的潛艇極有可能已具備發射導彈的能力。情報人士透露，「只參照朝鮮公佈的照片很難分析出潛艇確切的規格和性能」， 「朝鮮已經改良原有的潛艇成功發射了一枚導彈（北極星1），有情報稱，朝鮮正在建造用於發射導彈的潛艇」。

有分析認為，朝鮮公開新潛艇，是一種低強度挑釁。一位韓國政府官員説：「這是朝鮮首次通過官媒公開建造潛艇的消息。」對於一個國家來説，潛艇都被歸類為戰略物資，相關信息都是對外保密的。然而，朝鮮卻公開宣稱建造了一艘新型潛艇，金正恩在完工階段參觀潛艇。一位韓國前高級軍事官員稱，「潛艇是朝鮮最後的武器」，「因此，朝鮮不會向對方公開潛艇的戰鬥實力，需要向對方武力示威時再展示其潛艇力量」。

也就是説，在朝鮮與美國對話期間，已宣稱中斷核與導彈試驗，在這樣的背景下，朝鮮採用「炫耀」潛艇的方式間接向美國施壓。

除了洲際導彈外，美國對朝鮮的潛射彈道導彈也是非常「警惕」的。這是因為潛艇在水中作戰時不容易找到，祕密靠近發射導彈時不會被輕易攔截下來。接近偷偷摸摸並不容易。

朝鮮中央通訊社報道稱 「潛艇將在東海作戰水域進行作戰」，這被解讀為指向對美作戰的可能性較大。特別是從去年美韓聯合軍演以來，金正恩屢次參觀新型戰術武器的發射等表達其「不滿」。

有聲音認為，金正恩時隔74天再公佈軍事行程，朝鮮是想通過公開潛艇的方式來「先發制人」，要求美韓中斷8月的聯合軍演。