約翰遜接任英國首相　歐美多國領袖祝賀

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與即將接替容克（Jean-Claude Juncker）擔任歐盟委員會主席的德國前國防部長馮德萊恩（Ursula von der Leyen）7月23日表示，恭賀英國前外相約翰遜（Boris Johnson）成為下任英國首相，並表示期待與約翰遜展開建設性對話。

馮德萊恩與馬克龍在巴黎召開聯合記者招待會時説：「首先，恭賀約翰遜獲提名為首相，我期待與他建立良好的工作關係。我們的面前充滿挑戰，我們有責任去為歐洲和英國人民提供一些好前境。」

馬克龍表示，「我期待盡快與約翰遜合作，不只是歐洲事務如脱歐的談判，還有關於諸多我們與英國及德國密切協調的國際事務，像是伊朗局勢等。」

美國總統特朗普亦在Twitter發表帖文祝賀約翰遜，稱相信他成為英國首相後將會有出色表現；不過他的長女伊萬卡（Ivanka Trump）在Twitter祝賀約翰遜當選時出現手民之誤，表示「恭喜約翰遜成為聯合京士頓（United Kingston）的下任首相」。京士頓其實是牙買加首都，而該則帖文現已遭刪除。

伊萬卡祝賀約翰遜成為「聯合京士頓」首相，她其後刪除該則帖文（Twitter截圖）

（綜合報道）