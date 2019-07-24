美商務部表態將友好觀察華為 揭中美面對面協商遲到理由

美商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，將很快對35家美企申請約50項對華為制裁豁免做出決定，同時有意對此前美媒稱華為涉嫌違反對朝制裁一事不發表看法。可以看出，美國在中美貿易談判重啟前持續對華釋放善意。

羅斯稱將「友好」地觀察華為。（新華社）

路透社7月23日報道，美商務部長羅斯（Wilbur Ross）於23日透露，已有35家美國企業為向中國電信設備製造商華為出口，向商務部申請約50項制裁豁免。

羅斯表態稱，「我們將迅速處理此事，預計在今後數週內可以做出決定」。

同時，羅斯補充道，「這不是一個簡單的事情。一般來説，我們的原則是從國家安全的來看若不敏感，我們會（為允許出口）非常友好地做觀察」。但羅斯接着強調，「如果是（對國家安全）敏感的產品則另當別論，我們必須非常慎重」。

這可以解釋為，雖然會以「友好」的氛圍討論是否批准允許美國企業向華為出口產品的申請，但華為產品若涉及到國家安全領域依舊會被嚴肅對待。同時，美國商務部、國務院、國防部、能源部都將參與其中。

對於《華盛頓郵報》於7月22日報道稱華為一直祕密參與朝鮮3G移動網絡通信網絡的構建與維護一事，能夠看出羅斯刻意迴避該問題的態度。羅斯僅表示，「我們將繼續關注華為的一切」。

7月22日，美國總統特朗普（Donald Trump）與美國科技產業巨頭英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、谷歌（Google）、美光科技（Micron）和博通（Broadcom）等七家主要芯片製造商和科技公司的首席執行長（CEO）舉行了會議。美白宮在之後的聲明中強調，美企負責人要求商務部及時做出發放與華為交易許可決定，特朗普也已經同意。隨後，羅斯也聲稱將友好地對待華為，暗示美國有意放寬對華為的制裁，以便重啟與中國的貿易談判。

彭博社7月23日報道稱，中美貿易談判代表極有可能在7月29日於中國上海會面，展開新一輪貿易談判。此前一度被外界認為由於中美雙方僵持不下因而很難重啟的面對面貿易協商突然到來，其中緣由引人關注。

韓國《亞洲經濟》7月24日報道指出，中美雙方已經釋放了足夠的善意。不僅中方一改此前強硬態度，願意購買美國農產品，美商務部也為放寬對華為的制裁，正在挑選可以向華為出售的美國企業商品目錄。