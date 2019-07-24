英新首相上任前伊朗擺姿態　反對歐洲組建「護衛艦隊」

英國前外交大臣約翰遜（Boris Johnson）7月23日當選英國保守黨黨魁，他成為英國首相後首要處理的問題之一，就是英國運油輪被伊朗扣押的問題。在他上任前一天，伊朗政府官員相繼表態，反對歐洲國家有意在霍爾木茲海峽組建護衛艦隊的做法。

伊朗副外交部長阿拉格希（Abbas Araghchi）7月23日表示，該國誓言保障霍爾木茲海峽安全。伊朗副總統賈漢吉里（Eshaq Jahangiri）亦表示，「沒有組建聯盟（指歐洲有意組建的護衛艦隊）的需要，因為這種聯盟以及外國人在該區存在本身就製造不安全感。不安全感增加不會成就任何事。」

伊朗7月19日扣押兩艘英國運油輪「史丹納帝國」（Stena Impero）之後，英國多次要求伊朗放行無果。英國除正考慮實施制裁措施，外相侯俊偉（Jeremy Hunt）提議由成立歐洲護航艦隊。在英國提出建議後，有3名外交官員23日表示，法國、意大利和丹麥已經表示支持這個由歐洲國家領頭的提案。

一名歐盟高級外交官表示，英國官員在歐盟高級外交會議上提出建議，指艦隊無需涉及歐盟或美國。英國外交和國防官員亦討論到部隊規模，考慮由英國、意大利、西班牙、法國及德國派出艦艇和戰機，另外荷蘭正評估有關建議。

伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）23日報道，副外長阿格拉希（Abbas Araqchi）訪問巴黎時向法國外長勒德里昂 （Jean-Yves Le Drian）表示，伊朗會以最大努力保障波斯灣、特別是霍爾木茲海峽的安全，他指德黑蘭不會容許關鍵的石油運輸航道受到打擾。英國《衛報》23日報道阿格拉希在與法國總馬克龍（Emmanuel Macron）會面時，向後者送交伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）親筆書寫的訊息。