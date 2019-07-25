約翰遜上台　內閣大洗牌　侯俊偉退居幕後

英國新首相約翰遜（Boris Johnson）7月24日正式上任，隨即籌組內閣。雖然有多名文翠珊（Theresa May）時期的官員獲邀加入新政府，但亦有不少決定放下官職，包括在保守黨魁選舉與約翰遜鬥至最後一刻的外相侯俊偉（Jeremy Hunt）。

侯俊偉在黨魁戰落敗後，他的前途一直備受關注，英國傳媒認為他很大機會不獲留任。他24日於Twitter宣布自己不再擔任外相，指有意繼續留在外交及聯邦事務部，但明白新首相需要他自己的人選。侯俊偉稱對方曾邀請自己出任另一職位，不過自己效力政府9年，加上超過300次的內閣會議，他認為是時候重回後排議席，但會繼續支持約翰遜執政。

侯俊偉提到自己的將來，稱3個孩子出生以來，自己都是內閣成員，因此認為是時候接受最大的挑戰：成為一位好父親。

1/4 I would have been honoured to carry on my work at the FCO but understand the need for a new PM to choose his team. BJ kindly offered me another role but after 9 yrs in Cabinet & over 300 cab mtgs now is the time to return 2 backbenches from where PM will have my full support — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 2019年7月24日

除了侯俊偉外，其他不獲留任的內閣官員包括國際貿易大臣霍理林（Liam Fox）、商務能源及產業發展大臣祈國光（Greg Clark）、運輸大臣紀嘉林（Chris Grayling）、教育大臣夏軒仕（Damian Hinds）、住房、社區和地方政府大臣博敬誠 （James Brokenshire）、蘇格蘭事務大臣萬達偉（David Mundell），以及下議院領袖兼樞密院議長斯特里德（Mel Stride）。

（路透社／衛報）