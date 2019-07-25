朝鮮再射短程導彈　韓國：其中一枚疑是新設計

韓國聯合參謀本部表示，朝鮮7月25日於元山市向朝鮮半島東部海域發射兩枚短程導彈，朝鮮最高領導人金正恩很有可能在現場觀看發射過程。韓國官員又指出，其中一枚疑為新設計，飛行約690公里。

韓國聯合參謀本部指出，金正恩可能在現場參觀發射（圖源：法新社）

韓國官員指出，一枚導彈飛行約430公里，另一枚約690公里，後者疑為新型設計的導彈，兩枚導彈的飛行高度均為約50公里。

國防部指出，朝鮮此舉無助緩解半島軍事緊張，敦促朝方停止，韓美軍方也會進一步分析朝鮮發射射彈的資訊，該部門強調，政府會基於韓美協作加強對朝監視，與美方保持緊密溝通。

對於是否將朝鮮此舉視為挑釁行為，國防部發言人崔賢洙指，當局會將其視為軍事威脅，同時也是阻礙韓半島緊張局勢緩和的行為。

韓國青瓦台副發言人韓正佑指出，總統文在寅在朝鮮試射導彈後，即接到國家安全室的相關報告。青瓦台正通過國家安全室的危機管理體系密切關注並管控有關情況。

韓聯社報道，韓國當局同日下午會舉行國家安全保障會議（NSC）常委會議。青瓦台內部還有意見認為，文在寅可能會視乎後續情況舉行國安會全體會議或參謀會議。

韓國聯合參謀部指，朝鮮當日分別於清晨5時34分和5時57分在東部元山市發射兩枚飛行物。韓聯社引述聯合參謀本部報道，金正恩最近在附近地區公開露面，正在嚴密關注其動向，意味金正恩很有可能在現場參觀發射。

共同社報道，朝鮮發射的導彈對國家安全並無構成威脅。時事通信社報道，日本防衞大臣對朝鮮發射飛行物感到「非常遺憾」。