迎合「平哈頓」富豪？　朝鮮高麗航空8月恢復平壤直飛澳門航班

朝鮮國營高麗航空8月2日起，開始營運平壤直飛澳門的航班。澳門成為繼瀋陽、北京及俄羅斯海參崴後，第四個高麗航空客機定期往返的外國城市，亦是距離平壤最遠的城市。美國媒體報道，這可能是為了迎合朝鮮的年輕富豪。

高麗航空8月2日起，開始營運平壤直飛澳門的航班（圖源：法新社）

美國有線新聞網絡（CNN）引述澳門民航局指出，有關航線會在8月2日啟航，每週兩班，但無透露會使用何種飛機型號。報道引述專營朝鮮旅遊的高麗旅行社（Koryo Tours）相信，朝鮮只有5架不同型號客機執飛。

高麗航空過去在1996年至2004年間，曾有直飛澳門的定期或不定期航班，這次是事隔15年開通航線。

原因：迎合「平哈頓」年輕富裕階層

澳門特別行政區近十年已成為亞洲受歡迎的旅遊城市之一，當中最大的吸引力是龐大的博彩業。

報道指出，平壤恢復開通這條航線，可能是為迎合國內愈來愈多的年輕富裕階層。在金正恩的政策下，他們的人數逐漸增加，住在高樓林立的「平哈頓」（Pyonghattan）。

平壤此前一直被指控利用澳門從事洗黑錢等不法活動，報道又指出，新航線可能有助平壤逃避對朝制裁。

美國2006年曾指控朝鮮透過澳門滙業銀行洗黑錢，涉及數百萬美元，及有仿真度極高的100美元假鈔。

華府事後制裁澳門滙業銀行，澳門政府亦凍結有關帳户，涉款超過2000萬美元（約1.56億港元）。據報當時平壤政府對此為之震怒。