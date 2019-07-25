約翰遜胞弟出任能源兼教育國務大臣

撰文：梁凱怡
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英國首相約翰遜（Boris Johnson）7月24日正式入主首相府，並陸續公佈內閣名單，其胞弟喬約翰遜（Jo Johnson）將出任商務、能源與產業戰略部和教育部國務大臣。
約翰遜胞弟喬約翰遜（Jo Johnson）將出任商務、能源與產業戰略部和教育部國務大臣。（Twitter：10DowningStreet）
國務大臣（Minister of State）為英國政府的次級頭銜，職級低於內閣大臣（Secretary of State）。喬約翰遜將會出席內閣會議。
喬約翰遜在卡梅倫（David Cameron）時期已加入政府，擔任內閣辦公廳國務大臣。之後在文翠珊（Theresa May）時期出任運輸國務大臣，但後來因為不滿文翠珊的脱歐計劃辭職，並呼籲舉行二次公投。
約翰遜上台後，內閣經歷「大洗牌」，包括外相侯俊偉宣佈離開政府。侯俊偉稱，約翰遜曾邀請自己出任外相以外的另一職位，不過自己效力政府9年，加上超過300次的內閣會議，認為是時候重回後排議席，但會繼續支持約翰遜執政。
財相夏文達（Philip Hammond）、司法大臣郭達瑋（David Gauke）、國際發展大臣施達偉（Rory Stewart）等官員亦相繼辭職。約翰遜邀請多名文翠珊時期辭職的脱歐派閣員入閣，包括藍韜文（Dominic Raab）、彭黛玲 （Priti Patel）等。
（路透社）