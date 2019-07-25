【中美貿易戰】強硬派鐘山將扮演何種角色　中國商務部回應

中國商務部發言人高峯北京時間7月25日在記者會上透露，中美雙方牽頭人將於7月30日31日在中國上海見面，在平等和相互尊重的基礎上舉行第十二輪中美經貿高級別磋商。

對於此次中美磋商為何選在上海舉行，高峯表示，在不同的地點磋商是十分正常的安排，上海具備開展磋商的良好條件。

此外，還有記者提問，中國商務部長鐘山在此次上海磋商當中扮演什麼角色，是不是比以前所擔任的角色更加突出。

高峯對此沒有表示，有關磋商的具體安排，如果有進一步的信息，中方將及時發佈。

據美國《華爾街日報》此前報道，中國商務部長鐘山此次將加入中美談判核心小組。該小組一直是由中國國務院副總理劉鶴領導。

報道稱，鐘山被認為比劉鶴更加像一個強硬派，一些中國觀察家説，他之所以被加入是為了確保更加鷹派的觀點能夠被呈現在談判桌。

在中美元首G20峯會會晤後，中國商務部長鐘山的角色就開始凸顯，在中方通報大阪峯會後中美談判代表兩次通話中，都強調中國商務部長鐘山參與通話。

香港《南華早報》此前報道稱，從中國商務部長鐘山加入貿易談判團隊以及他最近的發言來看，推測北京並不急着與美國達成協議。

《華盛頓郵報》報道稱，中國談判隊伍出人意料的洗牌使得特朗普政府愈來愈擔心與中國達成協議的前景。一些白宮官員將鐘山視為強硬派。

此外，中國商務部長高峯還警告稱，中美經濟脱鈎是很難想象的，也是美國不願意看到的。高峯指出，兩國經濟已經形成了「你中有我、我中有你」高度融合的局面，所謂中美經濟脱鈎違背市場經濟規律，違背雙方企業意願，也將對全球產業鏈和世界經濟產生巨大沖擊。

白宮7月24日發表聲明説，依照特朗普（Donald Trump）總統指示，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）以及財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）將前往中國上海繼續談判，目標是要改善美國與中國的貿易關係。

會談將在7月30日開始。中國國務院副總理劉鶴將代表中國談判。聲明還説，討論議題將包括知識產權、強制技術轉移、非關税壁壘、農業、服務業、貿易赤字以及協議的執行問題。

至於此次中美磋商為何選址上海，香港《南華早報》7月24日報道，分析家認為，中國選擇上海作為中美貿易談判新的地點，是意在強調談判的商業因素，而不是政治因素，釋放出「貿易是貿易，政治是政治」的信號。

分析家認為，通過選擇全球金融中心上海而不是中國政治中心北京，中國正試圖淡化中美貿易談判的政治意涵，而轉向強調商業因素。