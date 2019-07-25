約翰遜稱要開創新黃金時代　倡脱歐協議撤銷愛爾蘭補底方案

英國新任首相約翰遜7月25日首次以首相身份在國會下議院發表講話，強調會盡力在英國脱歐談判上，確保英國如期在10月31日脱歐，但亦要為無協議下脱歐，作好更好準備。他又向歐盟喊話，指必須撤銷愛爾蘭邊界「補底方案」。

約翰遜7月25日首次以英國首相身份在國會下議院發表講話（圖源：路透社）

約翰遜（Boris Johnson）首度以首相身份出席下議院會議，他強調與內閣官員會在英國脱歐談判上盡力，優先處理「無協議脱歐」的準備工作。

約翰遜指出，雖然內閣會為無協議脱歐作準備，但他更希望能與歐盟達成協議，並補充説他將努力實現這項目標。

他又向歐盟表明，若然想有協議下有秩脱歐，脱歐協議必須撤銷愛爾蘭邊界「補底方案」（Backstop Plan），並敦促歐盟重新考慮談判。他又形容，前任首相文翠珊（Theresa May）與與歐盟談判的脱歐協議「對議會和國家來説都是不可接受」。

約翰遜又承諾會為英國開啟一個新的「黃金時代」，並保證歐盟公民在英國生活的權利。

英國會在10月31日離開歐盟，約翰遜7月24日在首相府外發表講話，承諾會帶領國家如期脱歐，並指這是一項重大任務。他表示，不會有「如果和但是」，並會向歐盟爭取更好的脱歐協議，同時以自由貿易和相互支持為根基，與歐洲建立新的合作關係。