【京阿尼】《幸運星》導演生死未卜　《涼宮春日》色彩設計師遇難

「京阿尼」京都動畫發生導致34死的縱火慘案後，至今一星期，日本媒體報道，人氣動畫《幸運☆星》的導演武本康弘仍然生死未卜，至於《涼宮春日的憂鬱》的色彩設計師石田奈央美，已確認遇難。

日本放送協會（NHK）報道，石田奈央美的父母公佈了女兒的死訊。石田奈央美在「京阿尼」工作20多年，包括為動畫《涼宮春日的憂鬱》負責色彩設計工作。

她的父母哀痛表示，在接到警方通知後，已領回了女兒的遺體，他們指女兒頭上的髮飾都燒至融化，悲痛指「可見火勢多麼猛烈，真是死得太慘了」，幸他們看到很多「京阿尼」的粉絲到事發現場獻花，令他們感到安慰，為女兒感到自豪。

縱火案發生後，民眾向死難者獻花（VCG）

至於47歲的《幸運☆星》的導演、京都動畫公司董事武本康弘，目前仍生死未卜，朝日新聞報道，他76歲的父親含淚稱感到非常心痛，感觸表示時光無法倒流。

武本康弘最初以動畫師的身份，加入「京阿尼」，之後開始執導，他的作品包括2003年的《驚爆危機校園篇》、2007年的《幸運☆星》、2012年《冰菓》、2014年的《甘城輝煌樂園救世主》等。

至於「京阿尼」的元老級人物、61歲董事木上益治也是下落未明，粉絲同樣感到非常擔心。

日本警方7月25日已完成34名死難者的身份鑑別，但未公佈名單，正陸續安排家人領回遺體。至於另外35名傷者，仍有16人情況嚴重，其中包括縱火疑犯青葉真司。報道指他仍因嚴重燒傷，在深切治療部留醫。警方已取得拘捕令，準備落案控告他放火及謀殺。

（日本放送協會 / 朝日新聞）